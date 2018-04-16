البيت الأبيض: ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن

واشنطن في 16 أبريل/بنا/ قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أقنع ترامب بالحفاظ على وجود أمريكي هناك "على المدى الطويل".



وحسب وكالة (رويترز) للأنباء أن سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان صحفي "المهمة الأمريكية لم تتغير..الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأمريكية للوطن بأسرع ما يمكن".



وأضافت "إننا مصممون على سحق تنظيم (داعش) بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته، بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد قال أمس الأحد في مقابلة تلفزيونية، إنه أقنع نظيره الأمريكي بـ"البقاء لمدة طويلة" في سوريا، بعد أن أعلن ترامب سابقا نيته سحب قوات بلاده من هناك، وأضاف ماكرون أن باريس لم تعلن الحرب على نظام الأسد، برغم مشاركتها في ضربات غربية شنت السبت ضد دمشق.



خ.أ



بنا 0103 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/16 - 08 : 04 AM