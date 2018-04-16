وزير الخارجية المصري يؤكد نجاح أعمال القمة العربية الـ (29)

الدمام في 15 أبريل/بنا/ أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري نجاح أعمال القمة العربية في دورتها الـ 29 في اتخاذ قرارات من شأنها تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك وتسهم في معالجة القضايا والتحديات التي تهدد العالم العربي في المرحلة الراهنة.



وأشار شكري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إلى أن "نتائج القمة ستترجم ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقًا لحل أزمات المنطقة"، موضحًا أن (إعلان الظهران) الذي صدر في ختام اجتماعات القمة حظي بتوافق يعكس روحاً إيجابية بين الوفود العربية المشاركة في القمة.





خ.أ



بنا 2210 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/16 - 21 : 01 AM