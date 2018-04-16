مظاهرة ضخمة في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف قادة الانفصاليين الكاتالونيين

برشلونة في 15 أبريل/بنا/ تظاهر اليوم الأحد مئات الآلاف في برشلونة تنديدا باستمرار توقيف تسعة من قادة الانفصاليين الكاتالونيين المتهمين من قبل السلطات الإسبانية ب"التمرد"، والمطالبة بفتح حوار سياسي،بعد ستة أشهر على أولى عمليات توقيف قادة للانفصاليين الكاتالونيين.



وأشارت الشرطة المحلية إلى مشاركة 315 ألف شخص في هذا الاحتجاج الذي أراد له منظموه أن يكون دعوة للحوار وليس للانفصال، وقد أحصت الشرطة البلدية "315 ألف مشارك"، بحسب ما أعلن متحدث بعد ما تفرقت الحشود بدون حوادث في وقت مبكر من بعد الظهر، وأطلقت دعوات التظاهر من قبل مجموعة أنشئت في شهر مارس بمنطقة شمال شرق إسبانيا "للدفاع عن المؤسسات الكاتالونية" وعن "الحقوق والحريات الأساسية" للمواطنين.



وأثارت مشاركة نقابتين كبيرتين وجمعيتين انفصاليتين جدلا واحتجاجات من قبل الذين لم يرغبوا يوما في الاستقلال فيها، وقال الأمين العام للنقابة العامة للعمل في كاتالونيا كاميل روس "حدث توتر (بين النقابيين)كما في كل المجتمع الكاتالوني"، مضيفا "لكن هذه ليست تظاهرة انفصالية، بل لحظة لبناء الجسور لأن مشكلة كاتالونيا يجب ألا تحل في المحاكم بل بالحوار والسياسة".



وتتهم الحكومة الأسبانية في مدريد بيغديمونت أيضا باختلاس أموال عامة مرتبطة بتنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي منع في الأول من أكتوبر، حيث صوت 47,5 بالمئة من الناخبين الكاتالونيين مجددا للانفصاليين الذين حصلوا بذلك على أغلبية المقاعد في برلمان الإقليم، وعلق عدد كبير من السكان أشرطة صفراء على شرفاتهم تضامنا مع الانفصاليين الموقوفين، ما اعتبره وزير العدل رافايل كاتالا إشارة "مهينة "لأنها "تزعم أن هناك سجناء سياسيين في إسبانيا بينما يتعلق الأمر بسياسات مسجونة".









خ.أ



بنا 2159 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/16 - 10 : 01 AM