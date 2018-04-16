وزير الخارجية لوكالة الانباء السعودية: قيادة المملكة للعمل العربي المشترك ستؤدي لتحقيق نتائج كبيرة لصون الأمن القومي العربي

الدمام في 15 أبريل/بنا/ أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية نجاح القمة العربية في دورتها الـ (29)، التي عقدت أعمالها في مدينة الظهران في تحقيق الأهداف المرجوة منها في تحقيق المزيد من التضامن العربي، وبذل المزيد من الجهد لخدمة القضايا العربية الراهنة.



وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) "إن قيادة المملكة العربية السعودية للعمل العربي المشترك ستؤدي خلال هذه العام - بإذن الله - في تحقيق نتائج كبيرة لصون الأمن القومي العربي وتوحيد كلمة العرب ومواجهة كل أعداء الأمة".



ولفت معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية الانتباه إلى أن الحضور المكثف للقادة العرب في اجتماعات القمة يعكس حرص العرب على معالجة القضايا الراهنة على الساحة العربية .



خ.أ



بنا 2137 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/16 - 47 : 12 AM