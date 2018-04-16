رئيس البرلمان العربي يثمن دعم خادم الحرمين الشريفين للقضية الفلسطينية الظهران في 15 أبريل/بنا/ ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للقضية الفلسطينية سياسياً ومالياً.



وحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن السلمي قال في تصريح له اليوم "إننا نتقدم باسم البرلمان العربي بخالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تسمية القمة العربية في دورتها الـ 29 بـ (قمة القدس) والتبرع بمبلغ 150 مليار دولار أمريكي لدعم الأوقاف الإسلامية بالقدس ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).





خ.أ



بنا 2121 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/16 - 32 : 12 AM