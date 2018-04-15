Sunday   15 Apr 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
ضبط مجموعة من السواق المخالفين بعد استعراضهم بمركباتهم ودراجاتهم النارية في عدد من شوارع محافظة المحرق
2018/04/15 - 52 : 09 PM
المنامة في 15 أبريل/ بنا / تمكنت مديرية شرطة محافظة المحرق بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من ضبط مجموعة من السواق المخالفين بعد استعراضهم بمركباتهم ودراجاتهم النارية وإصدارهم الأصوات المزعجة من عوادم المركبات والدراجات في عدد من الشوارع بالمحافظة، حيث اتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة وقامت بتسليم المذكورين إلى الإدارة العامة للمرور تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

ودعت مديرية شرطة محافظة المحرق، أولياء الأمور، إلى حث أبنائهم وذويهم لتجنب أي سلوكيات خاطئة وضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتجنباً للمساءلة القانونية.

ح ب/م.ح.

بنا 1844 جمت 15/04/2018


عدد القراءات : 29         اخر تحديث : 2018/04/15 - 52 : 09 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English