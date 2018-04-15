ضبط مجموعة من السواق المخالفين بعد استعراضهم بمركباتهم ودراجاتهم النارية في عدد من شوارع محافظة المحرق المنامة في 15 أبريل/ بنا / تمكنت مديرية شرطة محافظة المحرق بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، من ضبط مجموعة من السواق المخالفين بعد استعراضهم بمركباتهم ودراجاتهم النارية وإصدارهم الأصوات المزعجة من عوادم المركبات والدراجات في عدد من الشوارع بالمحافظة، حيث اتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة وقامت بتسليم المذكورين إلى الإدارة العامة للمرور تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.



ودعت مديرية شرطة محافظة المحرق، أولياء الأمور، إلى حث أبنائهم وذويهم لتجنب أي سلوكيات خاطئة وضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتجنباً للمساءلة القانونية.



ح ب/م.ح.



بنا 1844 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/15 - 52 : 09 PM