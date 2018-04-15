وزير شؤون مجلس الوزراء يفتتح المعرض الفني بمدرسة بيان البحرين المنامة في 15 أبريل/ بنا / افتتح سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء اليوم فعاليات المعرض الفني الذي اقامته مدرسة بيان البحرين النموذجية برعايته، واشتمل على عدد من الاعمال الفنية التي ابدعها مجموعة من طلبة البكالوريا الدولية في المدرسة.



وأشاد وزير شؤون مجلس الوزراء بما انتجه الطلاب من اعمال فنية اتسمت بالرقي والتنوع في اتجاهاتها الفنية والتعبيرية، وهو ما يعكس ما يتمتعون به من روح فنية وثابة وافكار ابداعية خلاقة ومبتكرة.



واكد المطوع أهمية دور ورسالة المدارس والمؤسسات التعليمية في احتضان المواهب الطلابية ورعايتها وصقلها بما يسهم في تنميتها وتطويرها، الامر الذي يساعد في تخريج أجيال تجمع بين التفوق العلمي والابداع الفني.



واثني المطوع على جهود مدرسة بيان البحرين النموذجية في الارتقاء بالمسيرة التعليمية في مملكة البحرين من خلال كوادرها التعليمية والادارية المتميزة، متمنيا للمدرسة والقائمين عليها وجميع المنتسبين لها استمرار النجاح والتفوق.



ع.ر/م.ح.



بنا 1824 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/15 - 33 : 09 PM