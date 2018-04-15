مجلس دول الأسيان والبحرين يقوم بزيارة لجمهورية فيتنام هانوي في 15 أبريل / بنا / قام مجلس دول الأسيان والبحرين برئاسة الشيخ دعيج بن عيسى بن دعيج آل خليفة وأعضاء مجس الإدارة وعدد من رجال وسيدات الاعمال بزيارة هانوي عاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وقد قام الوفد بزيارة الوزير المعني بشؤون الحكومة ورئيس الوزراء ومعالي السيد mai tien dung حيث دار الحديث حول العلاقات التجارية والثقافية والسياحية والاقتصادية وسبل تطويرها بين البلدين، وقد رافق الوفد مبعوث من قبل وزارة الخارجية الفيتنامية بتنسيق من سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية في الرياض.



وتأتي زيارة وقد مجلس دول الاسيان والبحرين وسط برنامج حافل لتطوير علاقات التعاون بين البلدين من شأنها ان تسهم في تنمية وتطوير التبادل التجاري والخبرات التجارية بين البلدين.



كما تشكل الزيارة مناسبة مهمة لتدارس كافة المواضيع والسبل الكفيلة لإيجاد الحلول التي تعزز تفعيل وتنمية التعاون في المجالات الاستثمارية التجارية والثقافية والسياحية وما وصلت اليه مملكة البحرين من تطور وازدهار في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأوضح معالي السيد mai tien dung ان هذه المقابلة الأولى من نوعها التي يتم فيها لقاء وفد تجاري من مملكة البحرين، وقد اعرب معاليه عن سروره واستعداد بلاده للتعاون معاً، وفي ختام اللقاء شكر رئيس الوفد والمرافقين متمنيا تكرار مثل هذه الزيارات.



الجدير بالذكر ان مجلس دول الأسيان البحرين قد تأسس في عام 2017 ويهدف الى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية وتعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة لما فيه منفعة بين مملكة البحرين ودول الأسيان وزيادة حجم التبادل التجاري وتقوية الشركات التجارية بين المؤسسات البحرينية ودول الاسيان وزيادة فرص الاتصال والاطلاع على كل ما هو جديد.





ع.ر/م.ح.



بنا 1821 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/15 - 37 : 09 PM