جلالة الملك المفدى يشارك في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر القمة العربية الظهران في 15 أبريل / بنا / شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في الجلسة الختامية لأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين والتي عقدت هذا اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي.



ح ب/م.ح.



بنا 1708 جمت 15/04/2018





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