رئيس مجلس الشورى: كلمة جلالة الملك المفدى في القمة العربية بينت موقف المملكة تجاه أبرز ما تواجهه الأمة العربية من تحديات إقليمية ودولية المنامة في 15 أبريل / بنا / أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمضامين الكلمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين، والذي يقام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية.



ولفت الصالح إلى أن كلمة جلالته بينت موقف المملكة الواضح تجاه ما تواجهه الأمة العربية من تحديات إقليمية ودولية وعلى المستويات كافة، وخاصة فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون بما يوحد الكيان العربي ويضمن أمنه واستقراره.



ونوه بحرص جلالة الملك المفدى على دعم وحدة الصف العربي، والذي يمثل الضرورة الملحة في الوقت الحالي لحفظ الدول العربية ومقدراتها، وبما يضمن لها أمنها واستقرارها، لتتمكن من صد التدخلات الخارجية المتكررة في الشؤون الداخلية لعدد من الدول، وبالتالي إعادة ترتيب الأوضاع في منطقتنا وإرجاعها إلى نصابها الصحيح، وهو ما يعكس رؤية جلالته نحو توحيد الجهود للتصدي لكل ما من شأنه المساس بسيادة الدول العربية ووحدتها.



وأكد رئيس مجلس الشورى أهمية ما أشار إليه جلالته خلال كلمته من بيان لموقف مملكة البحرين الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته الذي يأتي في صدارة أولويات الأمة، مفيداً بدعم مجلس الشورى لما أشار له حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى من ضرورة مواصلة المساعي الرامية للتوصل إلى سلام عادل وشامل، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن تقديره لحرص جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على المشاركة والإشادة في التمرين العسكري المشترك (درع الخليج المشترك1) المقام على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تشارك فيه قوة دفاع البحرين؛ وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ما يعكس دعم جلالة الملك المفدى لتوطيد التعاون والتنسيق في المجال العسكري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن قوات درع الجزيرة، ومساندة جلالته للدور الكبير الذي تضطلع به قوة دفاع البحرين وما تتميز به من جهوزية وكفاءة عالية.



ح ب/ع ع



بنا 1640 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/15 - 43 : 07 PM