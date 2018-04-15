طلبة جامعة البحرين يشاركون في حلقة نقاشية عن تفعيل المبادئ القانونية نظمتها "أمانة النواب" المنامة في 15 أبريل / بنا / نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب حلقة نقاشية بشأن دور الوزارات والمؤسسات الرسمية في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، شارك فيها طلبة من جامعة البحرين.



وقالت مديرة العيادة القانونية في جامعة البحرين الدكتور وفاء يعقوب جناحي إن مشاركة طلبة مقرر حقوق الإنسان في هذه الحلقة النقاشية تعزز الدرس النظري للطلبة، مشيرة الى إن جميع طلبة جامعة البحرين يدرسون مقرر حقوق الإنسان، وقد حضر طلبة المقرر الحلقة النقاشية التي شهدت استعراضاً لجهود الوزارات في تأمين الحقوق الأساسية، نحو: السكن، والصحة، والتعبير عن الرأي.



وأعربت عن أملها في زيادة الفعاليات وتنشيط أطر التعاون بين الجامعة ومجلس النواب، مشيرة إلى أن العيادة القانونية في الجامعة تتطلع لمزيد من التعاون المشترك.



وكانت أمانة النواب نظمت الحلقة النقاشية الثانية عبر البث المباشر برعاية رئيس مجلس النواب ومشاركة طلبة جامعة البحرين وجامعات أخرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العيادة القانونية في الجامعة.



وقدمت عدة جهات حكومية خلال الحلقة النقاشية ورقات بشأن تفعيل المبادئ الحقوقية في ميثاق العمل الوطني، وهي: المؤسسة الخيرية الملكية، والمجلس الأعلى للمرأة، ووزارة الصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة شؤون الإعلام.



وأدار الحلقة النقاشية النائب عبدالرحمن بومجيد الذي أكد أن البحرين حققت تطوراً كبيراً في مجال حقوق الإنسان، في حين تستخدم بعض الجهات حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.



وقال: "لقد أنجزنا الكثير بشهادة المنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية أو السكن أو تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالطفل والمرأة والإعلام".



وشارك في الحلقة النقاشية، رئيس المؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد، والمستشار في المجلس الأعلى للمرأة الدكتور محمد وليد المصري، ورئيس الأطباء بمجمع السلمانية الطبي الدكتور جاسم المهزع، ورئيس قسم الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان نوال عبداللطيف، والمستشار بوزارة شؤون الإعلام فوزان بوفرسن.









ع إ ح/م.ح.



بنا 1600 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/15 - 10 : 07 PM