سمو محافظ الجنوبية يؤكد خلال جولة ميدانية عزم المحافظة على تطوير الأسواق والمرافق العامة والبنية التحتية المنامة في 15 أبريل/ بنا / قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بجولة ميدانية شملت العديد من المواقع والمرافق في منطقتي الرفاع الغربي والرفاع الشرقي وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية والخدمية ووضع المرافق العامة والبنية التحتية وذلك بحضور كل من الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والعميد حمد علي المري مدير عام شرطة المحافظة الجنوبية والمهندس عاصم عبد اللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية إلى جانب عدد من المسؤولين.



وفي بداية الجولة تفضل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة لمنطقة الرفاع الغربي تفقد من خلالها أرجاء حديقة ام غويفة والوقوف على اهم الاحتياجات التطويرية المُلحة لاستكمالها لتكون مصدر جذب ومحل استفادة مثلى للمواطنين من أهالي المدينة وتتماشى مع الحجم الذي تحتله الرفاع مبيناً سموه بان الوضع القائم لا يحقق الأهداف المنشودة لخدمة الأهالي.



كما أشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية في هذا الجانب إلى الاهتمام البالغ الذي تحرص عليه المحافظة الجنوبية في الحفاظ على تراث المدينة من توثيق واحياء للمعالم والشواهد التاريخية وبخاصة بئر ام غويفة الذي يعد مفخرة تاريخية اثرية في المحافظة مؤكداً سموه بان المحافظة تحرص على تبني المبادرات للحفاظ على التاريخ العريق للرفاع والمحافظة الجنوبية بشكل عام لكي تنال نصيبها التاريخي العظيم الذي تحتله وجعل الرفاع أولوية في تطوير والارتقاء بما تزخر به من شواهد ومكتسبات تاريخيه متنوعة والتي تتطلب تضافر وتكاتف الجهات المعنية بخصوص هذا الشأن.



كما شملت زيارة سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الطرق التجارية والأسواق العامة في الرفاع الغربي اطلع من خلالها سموه بشكل قريب على اهم الاحتياجات من الأمور الأمنية والخدمية في تلك المواقع وذلك لاستكمال التعاون المشترك القائم بين المحافظة الجنوبية وبلدية المنطقة الجنوبية ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية في تطويرها بالصورة التي تلبي احتياجات المواطنين.



ثم قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى سوق الرفاع المركزي بالرفاع الشرقي اطلع سموه على الوضع الحالي للسوق والذي اكد من خلال الزيارة سموه إلى مواصلة عزم المحافظة في تطوير الأسواق والمرافق العامة وان وضع السوق الحالي لا يلبي التطلعات ولا الاحتياجات المنشودة مشيراً سموه إلى الحاجة الماسة في تطوير السوق بالشكل الذي يخدم التوسع العمراني والكثافة السكانية ويغطي الاحتياجات التموينية لمدنية الرفاع.



كما استمع سمو محافظ المحافظة الجنوبية خلال الزيارة إلى اراء وتطلعات الباعة ورواد السوق ضمن حرص المحافظة الجنوبية في الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم بشكل ميداني مباشر.



وفي ختام الزيارة اتفق سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية ووكيل وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية على بدء احداث خطوات تغيير ملموسة في بعض الجوانب التطويرية لحديقة ام غويفة والسوق المركزي إلى حين البدء في تنفيذ الخطة التطويرية الشاملة التي تبنتها المحافظة الجنوبية للمشاريع الخدمية المتعددة في مختلف القطاعات.





ح ب/م.ح.



بنا 1545 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/15 - 49 : 06 PM