جلالة الملك المفدى يلتقى خادم الحرمين الشريفين.. ويستعرضان أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين المملكتين الظهران في 15 أبريل / بنا / التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في اطار مشاركة جلالته في أعمال القمة العربية، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.





وفي بداية اللقاء، أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، فيما رحب خادم الحرمين الشريفين بأخيه جلالة الملك المفدى، معرباً عن شكره لجلالته على تلبيته الدعوة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29.



واستعرض صاحب الجلالة وأخوه خادم الحرمين الشريفين أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات، معربين حفظهما الله عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه هذه العلاقات الراسخة، والسعي الدائم لتطوير آليات التنسيق على مختلف الصعد في ظل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الشقيقين ويخدم المصالح المشتركة.



كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والمستجدات الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، بالإضافة الى استعراض أهم القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، حيث أعرب العاهلان حفظهما الله عن تطلعهما في أن تسهم هذه القمة المهمة في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك والنهوض بقدرات الأمة العربية وتطوير مجالاتها الاقتصادية والتجارية ودفع عجلة التنمية لكل ما فيه خير وصالح الدول العربية وشعوبها الشقيقة.



وأشاد جلالة العاهل المفدى بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الامة العربية والدفاع عن مصالحها العليا، مثمناً جلالته الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحرصه على توحيد الجهود والمواقف واجتماع الكلمة ووحدة الصف بين الأشقاء العرب لمواجهة كافة التحديات.



ح ب/م.ح.



بنا 1539 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/04/15 - 43 : 06 PM