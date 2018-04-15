جلالة الملك المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين الظهران في 15 أبريل / بنا / حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم مأدبة الغداء التي أقامها أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله تكريما لأصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية بمناسبة مشاركتهم في مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين وذلك في الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.





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بنا 1520 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/15 - 24 : 06 PM