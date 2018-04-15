السفير المغربي يزور معهد الدراسات القضائية والقانونية ويبحث التعاون المشترك‎ المنامة في 15 أبريل / بنا / التقى رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، مع سعادة سفير المملكة المغربية الشقيقة لدى مملكة البحرين السيد أحمد رشيد خطابي، وبحضور مدير المعهد الدكتور رمزان النعيمي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك ضمن إطار برامج تبادل الخبرات وتفعيل مذكرات التفاهم الثنائية في مجال التدريب القانوني.



وقدم رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية للسفير المغربي شرحاً حول تجربة المعهد وبرامجه على مستوى التدريب الأساسي والنوعي الذي يهدف إلى إحاطة العاملين في المجال القانوني والقضائي بأحدث المستجدات القانونية المحلية والدولية، مع التركيز على الجوانب ذات الأهمية العملية، وبما يسهم في تعزيز التراكم المعرفي.



ح ب/م.ح.



بنا 1512 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/15 - 14 : 06 PM