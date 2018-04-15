متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء.. (الأشغال والبلديات) تعمل على تنفيذ مشروع تطوير طرق السنابس قريباً المنامة في 15 أبريل / بنا / أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن محافظة العاصمة ستشهد طفرة نوعية بالمشاريع التطويرية وخاصة بالمناطق القديمة، حيث تعمل الوزارة حاليًا على تنفيذ مجموعة من مشاريع الطرق وصيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر.

وكشف المهندس خلف خلال زيارة تفقدية لمنطقة السنابس للاطلاع على احتياجاتها والمشاريع التي تنفذها الوزارة عن عزم الوزارة لتنفيذ مشروع تطوير طرق منطقة السنابس، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد التصاميم التفصيلية له، وسيتم طرحه في مناقصة عامة قريباً، تمهيداً لتنفيذه بعد الحصول على الموافقات اللازمة وتخصيص الميزانية له



وتشمل أعمال المشروع إعادة إنشاء وتطوير طرق وشوارع المجمعات (402،404،406) وتأسيس البنية التحتية للشارع بإزالة طبقات الرصف القديمة ومواد الدفن الغير صالحة، واستبدالها بأخري جديدة وفق المواصفات الفنية.



كما يشتمل المشروع على انشاء شبكة لتصريف مياه الامطار وربطها بالشبكة الرئيسية لحل مشكلة تجمع مياه الامطار في المناطق المنخفضة في المنطقة، اضافة الى تحديث شبكة الانارة الحالية، وانشاء أرصفة مشاة ومواقف سيارات في بعض شوارع المنطقة، فضلا عن وضع قنوات أرضية للاستخدام المستقبلي لخطوط الخدمات، ووضع الاشارات والعلامات الارضية التي تبين اتجاه ومسار المرور.



الجدير بالذكر أن الهدف من تطوير المناطق هو تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ضمن خطة إعادة تأهيل وتطوير الطرق القديمة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في المناطق السكنية وذلك لتسهيل حركة تنقل القاطنين من وإلى مساكنهم بكل يسر وأمان.



وأشاد نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران بزيارة سعادة الوزير لمنطقة السنابس، مشيراً إلى أنها ستسهم في اطلاعه على احتياجات أهالي المنطقة والمشاكل التي تواجه البينة التحتية في مجمعات (402،404،406)، كما ستسهم في تسريع عجلة مشاريع الصيانة والتطوير، مشيدًا في الوقت نفسه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في تلمس احتياجات محافظة العاصمة وخاصة منطقة السنابس.



وأضاف العمران: بأن الوزارة بصدد تطوير المنطقة من خلال مشروع تطوير الطرق، حيث سيتم طرحه في مناقصة عامة قريبا، علماً بأن الوزارة قامت في وقت سابق بعدة حلول لبعض المشاكل الموجودة في المنطقة، حيث تم إنشاء نظام محلي لتصريف مياه الأمطار، وسيتم ربطها بالشبكة الرئيسية في المستقبل لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بشكل جذري.



ولفت نائب رئيس مجلس الأمانة إلى أن التطوير سيشمل إنشاء نظام لتصريف مياه الأمطار، والإنارة إضافة إلى وضع الإشارات على الطرق.



في الختام، ثمن العمران تعاون الوزارة في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ودورها البارز للدفع بتنفيذ ما يحقق المصلحة العامة، وتمنى أن يستمر هذا التواصل الإيجابي خدمة للوطن الغالي بما يحقق توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه نحو أهالي العاصمة.



حضر الزيارة كل من نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران، رئيس قسم انشاءات الطرق المهندس فتحي الفارع، والمهندس صادق الأدرج، وحدة تنسيق التنمية البلدية السيد ماجد شرف.



ح ب/م.ح.



بنا 1507 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/04/15 - 15 : 06 PM