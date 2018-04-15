مجلس الشورى: مشاركة جلالة الملك المفدى في "قمة الظهران" تؤكد اهتمام جلالته بقضايا الأمة العربية المنامة في 15 أبريل / بنا / ثمن مجلس الشورى عاليًا حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المشاركة في "قمة الظهران" المهمة، والذي يدل على اهتمام جلالته بقضايا الأمة العربية، وسعيه المتواصل لإنجاح كل الجهود الرامية لتوحيد الموقف العربي، والتصدي للمشاريع الخارجية التي تهدد وحدة وأمن واستقرار الدول العربية.



وأكد المجلس في بيان له خلال جلسته السادسة والعشرين صباح اليوم، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح، دعمه اللامحدود لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله في التعاطي مع مختلف القضايا التي تتناولها القمة العربية.



كما أكد مجلس الشورى أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين، والذي يقام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، يعتبر حدثًا عربيًا هامًا، وينظر إليه الجميع بكل تفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال الأمة العربية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي تؤثر بصورة أو بأخرى على الوطن العربي، بما يقتضي وقفة جادة تعبر عن وحدة الصف لمواجهة أي تحديات على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.



وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في احتضان القمة العربية التاسعة والعشرين، في بادرة ليست بغريبة على المملكة وقيامها بدورها التاريخي المعهود في صدارة المدافعين عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.



ونوه مجلس الشورى بأهمية مساندة مخرجات هذه القمة، ودعم تحقيقها من خلال سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق كل ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك.







م.ح.



بنا 1448 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/15 - 51 : 05 PM