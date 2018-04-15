أمير الكويت: انعقاد القمة العربية اليوم بقيادة السعودية يمثل أملا وبادرة انفراج تنعش آمال أبناء أمتنا العربية الظهران في 15 أبريل / بنا / أكد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن انعقاد القمة العربية اليوم بقيادة المملكة العربية السعودية وفي إطار الحرص على استمرار دوريتها، يمثل أملا وبادرة انفراج تنعش آمال أبناء أمتنا العربية في الخروج من حالة اليأس إلى حالة من الأمل والتفاؤل بأن تطلعاتهم هدف يمكن أن يتحقق.



وقال سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمة ألقاها في الدورة ال29 لمؤتمر القمة العربية التي تعقد في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية "أننا مطالبون بتدارس آليات عملنا العربي المشترك لتحديد الخلل والقصور الذي يعتريها وتكون معها عاجزة عن تحقيق عمل عربي مشترك قادرا على الصمود في مواجهة التحديات والارتقاء بنا إلى مرحلة من التماسك والقدرة على تجاوز أوضاعنا الصعبة".



واشار سموه الى ان القادة العرب يجتمعون اليوم "لبحث جدول أعمال حافل بموضوعات تتصل بعملنا العربي المشترك" معربا عن الأمل في التوصل إلى "التوصيات والقرارات التي من شأنها تفعيل ذلك العمل المشترك وتعزيزه لتضيف هذه القمة المباركة إلى مسيرة عملنا إنجازا يتطلع إليه أبناء أمتنا في هذه القمة" برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "بما عرف عنه من بعد نظر وإرادة صلبة وحرص على المصالح العليا لأمتنا العربية".



واضاف سموه "لقد تبوأت الكويت في مطلع هذا العام وبدعم من أشقائها وأصدقائها عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وسنعمل خلال هذه العضوية إلى السعي وبكل جهد بالتعاون معكم للدفاع عن القضايا العربية لتحظى بأولويتها والاهتمام بها وسنسعى مع الأشقاء والأصدقاء إلى تفعيل دور مجلس الأمن في حل هذه القضايا والتخفيف من آثارها التي عانينا منها لعقود طويلة".



وشدد على أن دولة الكويت لم ولن تتردد عن الوفاء بالتزاماتها الإنسانية لمساعدة الأشقاء السوريين والتخفيف عنهم من آثار أوضاعهم الإنسانية التي يعيشونها.



وأوضح سموه "لعلكم تابعتم جهود بلادي في الوصول إلى القرار 2401 الذي تبناه مجلس الأمن وبالإجماع لمعالجة التطورات الأخيرة في منطقة الغوطة الشرقية والذي وللأسف حالت التطورات الأخيرة والمتصاعدة في سوريا دون تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة من إصداره".



وجدد سمو أمير الكويت التهنئة للعراق على تحرير كامل أرضه من قبضة تنظيم (داعش). وقال "نسعد للعمل معهم لإعادة بناء وطنهم عبر تنظيم مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي حقق نجاحا مشهودا".



واضاف مخاطبا القادة العرب "كان لمشاركتكم دور فاعل في تحقيق هذا النجاح المنشود بمشاركة دولية واسعة متمنين كل النجاح للانتخابات النيابية التي ستجرى الشهر القادم وأن تعكس نتائجها تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي حفاظا على وحدته وتماسكه متمنين للعراق الاستقرار والازدهار".



كما أعرب سمو أمير الكويت عن ادانته واستنكاره للهجمات الصاروخية المتكررة على المملكة العربية السعودية، وأشاد سموه "بجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية والدور الإنساني الرائد لدول التحالف لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق".



ودعا سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإدارة الأمريكية إلى مراجعة قرارها بشأن نقل سفارتها الى القدس وممارسة دورها كراعية لهذه لمسيرة السلام بالشرق الأوسط عبر إيجاد الطرق لتحريكها وضمان نجاحها والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.



وقال "إننا نشعر بأسى بالغ لقرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية" داعيا من هذا المنبر إلى "أن تراجع الإدارة الأمريكية قرارها وتمارس دورها كراعية لهذه المسيرة عبر إيجاد الطرق لتحريكها وضمان نجاحها والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية".



وشدد على ان "ما قامت وتقوم به إسرائيل من قمع لتفريق الفلسطينيين في غزة الذين يمارسون حقهم في التعبير السلمي والذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم وإصابة الآلاف يدعو المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لحماية المواطنين الفلسطينيين في غزة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الآثم".



وأكد سمو أمير الكويت ضرورة التزام ايران بمبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول من حسن جوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.



وشدد في هذا الصدد على ضرورة احترام سيادة الدول ليتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأبناء دول المنطقة.



وبالنسبة للوضع في ليبيا أعرب سموه عن الأمل في أن تنجح الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد الشقيق.



وحول الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب قال "رغم ما حققنا جميعا كحلفاء مع المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب إلا أنها تظل تحديا نعايشه ويتطلب مضاعفة الجهود لوأده وتخليص البشرية والعالم من شروره".





م.ح.



بنا 1421 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/15 - 32 : 05 PM