د. شهدا: دعم سياحة المؤتمرات الطبية في البحرين عبر مؤتمر DLS3 Bahrain المنامة في 15 أبريل / بنا / أكد الدكتور محمد شهدا رئيس مؤتمر ومعرض "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" الذي اختتم أعماله في البحرين مؤخرا سعي القائمين على هذا المؤتمر لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى دعم ما بات يسمى بـ"سياحة المؤتمرات الطبية"، وذلك كجزء من هدف جعل البحرين وجهة أولى للسياحة العلاجية في المنطقة.

وأوضح د. شهدا أن تلك المساعي تنطلق من أهمية "سائح المؤتمرات الطبية" ذو القيمة العلمية والاجتماعية والاقتصادية المهمة، وأضاف أن "الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل إنفاق السائح اليومي في البحرين هو 72 دينارا، وهذا رقم جيد، ولكن اعتقد أن السائح الطبي ينفق أعلى من هذا المبلغ بكثير".



ولفت إلى أن مركز BDA الطبي المنظم لمؤتمر DLS3 Bahrain 2018 أجرى إحصائية حول الأثر الإيجابي لهذه الفعالية الطبية على الاقتصاد الوطني، وكشف أنه من بين نتائج تلك الإحصائية قيام المشاركين في المؤتمر من خارج مملكة البحرين بحجز أكثر من 100 غرفة فندقية، إضافة إلى 170 تذكرة سفر معظمها على خطوط طيران الخليج.



وأشار د. شهدا في هذا السياق إلى أن عددا كبيرا من المشاركين في المؤتمر أمضوا في مملكة البحرين يوم أو يومين للسياحة والتعرف على أبرز المناطق الأثرية والترفيهية في البلاد، ومن بينهم من قال إنه يزور البحرين لأول مرة لكنها ستكون بداية لسلسة من الزيارات المتتالية بغرض الأعمال أو السياحة.



من جانبه تحدث الدكتور محمد العرادي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر عن إبداء عدد من المشاركين في مؤتمر DLS3 Bahrain 2018 رغبتهم بإنشاء استثمارات في مجال طب الإسنان لهم في البحرين، خاصة بعد تعريفهم بالبيئة الجاذبة في البحرين من خلال محاضرة خلال المؤتمر تحدث فيها المدير التنفيذي للسياحة والترفيه في مجلس التنمية الاقتصادية السيد جيراد بشا عن جاذبة القطاع الصحي في البحرين للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى محاضرة أخرى من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حول البيئة التشريعية والرقابية للمنشآت الصحية في البحرين.



وأوضح د. العرادي أن مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" شهد حضور أكثر من 800 من أطباء الأسنان وطلاب كليات طب الأسنان والفنيين والممرضين، 40% من بينهم من البحرين، و50% من المملكة العربية السعودية، والـ 10% الباقية من باقي دول الخليج العربي والمنطقة والعالم، فيما تمكن المعرض المصاحب للمؤتمر من جذب نحو 600 زائر.



وأشار إلى أنه على مدى يومين متتالين تحدث خلال المؤتمر 22 محاضرا دوليا من المختصين في الطب وطب الأسنان و"اللايف ستايل"، من الولايات المتحدة الأمريكية استراليا وكوريا الجنوبية والبرازيل والسويد والهند ومصر ولبنان وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، لافتا إلى أن المؤتمر جذب مشاركين من 25 جنسية حول العالم.



وقد أقيم مؤتمر "حياة طبيب الأسنان DLS3 Bahrain 2018" للعام الثالث على التوالي تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبتنظيم من معهد BDA Training للتدريب الطبي وشركة ترتيب.



ح ب/ع ع



بنا 1418 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/15 - 30 : 05 PM