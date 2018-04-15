خادم الحرمين الشريفين يدين الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية الظهران في 15 ابريل / بنا / أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية "هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".



وجدد خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها في الدورة الـ29 لمؤتمر القمة العربية التي تعقد في مدينة الظهران السعودية، استنكاره ورفضه لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس، مشيدا بالإجماع الدولي الرافض له، ومؤكدا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.



وأيد خادم الحرمين الشريفين كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل تنفيذاً لقرار مجلس الأمن ( 2216 )، دعا المجتمع الدولي للعمل على تهيئة كافة السبل لوصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية.



وحمل العاهل السعودي الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كامل المسؤولية حيال نشوء واستمرار الأزمة اليمنية والمعاناة الإنسانية التي عصفت باليمن.



ورحب بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية إيرانية الصنع تجاه المدن السعودية، "تلك الصواريخ التي وصلت إلى 119 صاروخاً ثلاثة منها استهدفت مكة المكرمة برهنت للمجتمع الدولي مجدداً على خطورة السلوك الإيراني في المنطقة وانتهاكه لمبادئ القانون الدولي ومجافاته للقيم والأخلاق وحسن الجوار"، وطالب بموقف أممي حاسم تجاه ذلك.



وفي الشأن الليبي، قال العاهل السعودي إن "دعم مؤسسات الدولة الشرعية، والتمسك باتفاق الصخيرات هما الأساس لحل الأزمة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا وتحصينها من التدخل الأجنبي واجتثاث العنف والإرهاب".



وأكد خادم الحرمين الشريفين أن "من أخطر ما يواجهه عالمنا اليوم هو تحدي الإرهاب الذي تحالف مع التطرف والطائفية لينتج صراعات داخلية اكتوت بنارها العديد من الدول العربية"، وجدد في هذا الخصوص الإدانة الشديدة للأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية، وأعرب عن رفضه لتدخلات ايران السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، كما أدان محاولاتها العدائية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية لما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي.



وقال خادم الحرمين الشريفين "إيماناً منا بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تقبلُ التجزئة، فقد طرحنا أمامكم مبادرة للتعامل مع التحديات التي تواجهها الدول العربية بعنوان (تعزيز الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة)، مؤكدين على أهمية تطوير جامعة الدول العربية ومنظومتها".



ورحب بما توافقت عليه الآراء بشأن إقامة القمة العربية الثقافية، آملا أن تسهم في دفع عجلة الثقافة العربية الإسلامية.



وأكد العاهل السعودي في ختام كلمته أن "أمتنا العربية ستظل بإذن الله رغم أي ظروف عصية برجالها ونسائها طامحة بشبابها وشاباتها، ونسالُ المولى عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من أمن واستقرار ورخاء لنصل بأمتنا إلى المكانة الجديرة بها في العالم".



ع ع



بنا 1414 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/15 - 27 : 05 PM