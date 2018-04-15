موظفو شركة مطار البحرين يشاركون في ورشة عمل حول تطوير الخدمات الجوية المنامة في 15 أبريل / بنا / استضافت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، ورشة عمل لموظفيها عن تطوير الخدمات الجوية قدمها نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة استراتيجيات الطيران الدولية السيد جان مارك تروتيه، والمسؤول التنفيذي الأول للممارسة وسلامة الطيران وإدارة المخاطر في مؤسسة استراتيجيات الطيران الدولية السيد بيتر آدامز.

وتناولت الورشة التي استمرت ليوم واحد عدة جوانب مهمة، مثل الوضع التسويقي لمطار البحرين الدولي في السوق الإقليمية، ودور شركة طيران الخليج في المطار، وأهمية تطوير الخدمات الجوية وكيفية الإعداد لذلك، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.



وقد شارك في ورشة العمل موظفون من أقسام عمليات المطار وتنفيذ الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بالإضافة إلى أقسام التطوير والشؤون الفنية والتجارية.





ح ب/م.ح.



بنا 1347 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/04/15 - 56 : 04 PM