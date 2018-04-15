كلية البحرين الطبية تشارك بـ28 بحثاً طبياً في يوم البحث العلمي المنامة في 15 أبريل / بنا / تطلق جامعة الخليج العربي يوم غدٍ الاثنين من مقرها في المنامة فعاليات يوم البحث العلمي لكلية الطلب بمشاركة 28 بحثاً علمياً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية، يشكلون نتاج الأبحاث العلمية لكلية الطب خلال السنة الأكاديمية المنصرمة.



وقال منسق يوم البحث العلمي لهذا العام الأستاذ المساعد في قسم علم الأدوية والعلاجات في كلية الطب بجامعة الخليج العربي الدكتور ياسين تيم إن يوم البحث العلمي لهذا العام يشهد للمرة الأولى عرض أبحاث علمية مشتركة بين كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين الطبية (RCSI)، كما يشهد مشاركة ممثلين عن كلية العلوم الصحية في جامعة البحرين، ويشهد عرض ورقة علمية من جامعة كاتانيا بإيطاليا للباحثة الدكتورة فاليريا بيتالا، والتي ستكون أول متحدث في اليوم العلمي.



وبين الدكتور تيّم أن التعاون مع جامعة البحرين الطبية هو أحد ثمار اتفاقية التعاون المشترك التي وقعتها جامعة الخليج العربي مع جامعة البحرين الطبية في عام 2014 التي أسس بموجبها صندوق مشترك لتمويل الأبحاث الطبية المشتركة بين أعضاء من هيئتي التدريس في المؤسستين، مشيرا الى ان الأبحاث العلمية التي يمولها الصندوق موجهة لدراسة الأمراض السائدة في منطقة الخليج العربي.



من جانبه أوضح منسق يوم البحث العلمي والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي الدكتور خالد جريش أن الأبحاث المشاركة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتضمن 15 محاضرة شفوية تعرض ملخص للأبحاث المشاركة، والقسم الثاني يحتوي على معرض لـ13 ملصقاً بحثياً مشاركاً في يوم البحث العلمي.



وتتناول الأبحاث المشاركة في يوم البحث العلمي لكلية الطب بجامعة الخليج العربي العديد من الحقول منها: البيولوجيا الجزيئية، والطب الوراثي، وعلم الأعصاب، وعلم السموم، والأورام السرطانية، وعلم الأجنة، وأمراض القلب، والتعليم الطبي، والغدد الصماء، وأخيرًا حقل الأحياء الدقيقة.



يشار إلى أن أبواب يوم البحث العلمي مفتوحة لجميع المهتمين، حيث تنطلق فعالياته عند الساعة 9 من صباح يوم غد الأثنين وتستمر لغاية الساعة 4 من بعد ظهر الأثنين في مقر جامعة الخليج العربي بالمنامة.



ح ب/ع ع



بنا 1311 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/04/15 - 19 : 04 PM