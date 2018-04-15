الشرطة الباكستانية تحبط عملية إرهابية في اسلام اباد إسلام آباد في 15 أبريل/ بنا / أحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية في العاصمة إسلام آباد، وتمكنت من مصادرة سترتين ناسفتين، وقنابل يدوية وأسلحة.

وذكر المتحدث باسم شرطة إسلام آباد في بيان اليوم أن قوات الشرطة عثرت على سترتين ناسفتين تزن كل واحدة منهما حوالي عشر كيلوجرامات، بالإضافة إلى خمس قنابل يدوية وقطعتي سلاح وذخيرة، وذلك خلال عملية نفذتها بناء على معلومات استخباراتية في حي (جي ـ 14) بإسلام آباد.



وأوضح أن السترتين الناسفتين والقنابل والأسلحة تعود لخلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل إسلام آباد، مشيراً إلى أن قوات الأمن تواصل البحث عن عناصر تلك الخلية.



م خ/خ.س



بنا 1238 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/15 - 42 : 03 PM