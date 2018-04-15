مركز الملك سلمان يوزع مساعداته في قرى يختل وضواحيها بالمخا تعز في 15 أبريل/بنا/ وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3500 كرتون من التمور في قرى يختل وضواحيها بمديرية المخا التابعة لمحافظة تعز اليمنية ، يستفيد منها 21000 فرد، وهي من إجمالي المخصص للمحافظة من التمور والبالغ 1000 طن ، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان التوزيع يأتي في إطار المشروعات الإغاثية التي ينفذها المركز في محافظات اليمن كافة.





خ.س



بنا 1224 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/15 - 29 : 03 PM