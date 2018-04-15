جامعة البحرين تبحث الاستفادة من التعاون مع الجامعات الإيطالية المنامة في 15 أبريل / بنا / استقبل رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، في مكتبه بمقر الجامعة في الصخير، مؤخراً كلاً من المديرة العامة للتعليم العالي الدولي في وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية، الأستاذة الدكتورة ماريا ليتيزيا ملينا، والأستاذ الدكتور فيدريكو سينكوبالمي، يرافقهما سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة دومينيكو بيلاتو.



وأكد الدكتور حمزة على أهمية التعاون العلمي بين جامعة البحرين والجامعات الإيطالية في التخصصات التي تهم الطرفين، ومنها العلوم الإنسانية والتطبيقية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأشاد رئيس الجامعة بالعلاقة الوثيقة القائمة بين الجامعة وعدد من مؤسسات التعليم العالي في إيطاليا، وبالأخص جامعة لاسبينسيا التي سبق لجامعة البحرين أن أبرمت معها مذكرة تفاهم في نوفمبر 2016م.



وقد قدم ممثلا التعليم العالي الدولي في وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية، شرحاً وافياً عن المؤسسات الجامعية والبحثية في إيطاليا، والمجالات التي يمكن لجامعة البحرين أن تتقاطع معها، وكيفية الاستفادة من الإمكانات البحثية في تدعيم أبحاث الأساتذة، ومد الطلبة بخبرات دراسية وثقافية وبحثية في المجالات الأكاديمية التي يمكن الاتفاق عليها لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا.



وتبادل الطرفان المعلومات عن نظام الدراسة في جامعة البحرين والجامعات الإيطالية في المرحلتين ما قبل التخرج وما بعدها، وأبديا استعدادهما للمضي قدماً في التعاون بما يحقق الفائدة للجميع.



وقد أبدى الوفد الإيطالي إعجابه بالبنية الأكاديمية المتكاملة وبالبرامج التي تقدمها جامعة البحرين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1156 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/15 - 00 : 03 PM