جلالة الملك المفدى يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العربية الظهران في 15 ابريل / بنا / شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين والتي بدأت هذا اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران .



ولدى وصول جلالة الملك المفدى كان في مقدمة مستقبلي جلالته، أخوه خادم الحرمين الشريفين، الذي رحب بجلالة الملك المفدى، معرباً عن تقديره لجلالته على تلبيته الدعوة والمشاركة في مؤتمر القمة العربية.





ع إ ح/خ.س



بنا 1133 جمت 15/04/2018





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