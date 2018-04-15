البحرين تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2018 في اسطنبول اسطنبول في 15 أبريل / بنا / يشارك وفد رسمي من المملكة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC2018 الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 19 أبريل في مدينة اسطنبول التركية.



وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة المؤتمر العام المقبل 2019 وذلك بعد الإعلان عن فوز البحرين باستضافة المؤتمر في نسخته الحادية عشرة في حفل أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في نوفمبر من العام الماضي.



كما تواجدت المملكة ممثلة في وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة، وذلك بحضور عدد من قادة وخبراء سياسات ريادة الأعمال وتشجيع نمو المشاريع الناشئة. وطرحت ثلاثة محاور أساسية تتثمل في الحوكمة في ظل تسارع نمو الأعمال، ودور بيئة ريادة الأعمال، والتضمين الرقمي في بيئة ريادة الأعمال.



وفي هذا الإطار، أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) سعادة الدكتور إبراهيم محمد جناحي وهي الجهة المنظمة للمؤتمر في البحرين على أن هذه المشاركة هي فرصة للالتقاء بممثلي الاقتصاد وصناع القرار من مختلف دول العالم ومد جسور التواصل مع الجهات المعنية وتبادل الخبرات والمقترحات لما من شأنه المساهمة في إثراء الخبرة في تنظيم المؤتمر في المملكة وإظهاره بصورة مشرفة.



وحول أهمية استضافة المؤتمر للمملكة أضاف جناحي: "بلا شك فإن استضافة هذا الحدث العالمي الهام يساهم في تعزيز مكانة البحرين في المنظومة الريادية العالمية، ويضع على عاتق تمكين المزيد من المسؤولية في مواصلة مسيرتنا التي بدأناها منذ نشأة تمكين في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المملكة، وتكثيف جهودنا في دعم رواد الأعمال في مختلف تخصصاتهم وقطاعاتهم ليتمكنوا من المنافسة محليًا وإقليميًا، وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة في بناء اقتصاد حيوي ومستدام".



ومن المزمع إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش مشاركة البحرين في المؤتمر، كما سيتضمن الحدث جلسة انتقالية لتسليط الضوء على البحرين كوجهة تالية لاستضافة المؤتمر في العام المقبل.



والمؤتمر العالمي لريادة الأعمال حدث سنوي يستقطب العديد من القادة الاقتصاديين ورواد الأعمال وصناع القرار من أكثر من 170 دولة حول العالم، يساهم في تشجيع رواد الأعمال على الاطلاع على الخبرات الدولية والاستفادة منها في مختلف المجالات.



ومن المتوقع أن يساهم هذا الحدث باستقطاب أهم وأبرز العقول في مجال ريادة الأعمال، وتوفير منصة لتعزيز ثقافة الريادة والتعاون بين البحرين وشركائها الدوليين، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة ملائمة للأعمال ومركز عالمي رائد في مجال الريادة والابتكار التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من "رؤية البحرين الاقتصادية 2030". هذا وتحتل البحرين المرتبة الأولى بين دول الخليج من حيث الصحة المالية، والمرتبة الثانية من حيث فعالية النظام القضائي والثالثة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2017.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1131 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/15 - 43 : 02 PM