الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بألواح الألمنيوم الخارجية للمباني "وفق المواصفات" المنامة في 15 أبريل/ بنا / أكد العقيد حمد الكعبي مدير إدارة الحماية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني على أهمية الالتزام باختيار المنتج المناسب ذي المواصفات الفنية المسموح بها ، مع الخبرة في التركيب، وذلك بخصوص ألواح الألمنيوم (الإطار الخارجي للمباني) حتى يمكنها الحصول على موافقة الدفاع المدني، مضيفا أنه في إطار الحرص على الحفاظ على الأرواح والممتلكات، تم وضع معايير فنية للمنتج متوافقة مع المواصفات العالمية والإدارة بصدد اتخاذ خطوات احترازية للحد من دخول المنتج غير المستوفي للاشتراطات المسموح بها.



جاء ذلك لدى حضوره عرضا توضيحيا ، قدمته إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، تضمن مواصفات الألواح والمواد المكونة لها، حيث أشار مدير إدارة الحماية والسلامة إلى ضرورة الحصول على شهادة الفحص والموافقة من أحد المختبرات العالمية في تطبيق الاشتراطات الفنية المطابقة للقياسات العالمية المسموح بها لهذا النوع من الألواح لتغطية وتكسيات المباني ذات الارتفاعات العالية مع الحذر من تركيب ألواح الألمنيوم غير المطابقة لاشتراطات السلامة، إذ تساهم بشكل كبير في انتشار الحريق بسرعة.



ح ب/خ.س



بنا 1127 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/15 - 40 : 02 PM