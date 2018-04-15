وزير الصناعة والتجارة والسياحة يتحدث في ورشة العمل حول دور المنظومة الداعمة لريادة الأعمال اسطنبول في 15 أبريل/ بنا / في إطار مشاركة مملكة البحرين في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والذي أنطلق في العاصمة التركية صباح اليوم ضمن أعمال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي 2018، شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني متحدثا في ورشة العمل المتخصصة حول دور المنظومة الداعمة لريادة الأعمال.



حيث استعرض الوزير الزياني واقع قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين وجهود الحكومة الموقرة في وضع الاستراتيجيات الهادفة إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال وتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تعزيز المنظومة الداعمة لريادة الأعمال واعتماد الاستراتيجيات الداعمة لها، خصوصاً في ظل مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتنسيق جهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وتوثيق الروابط والتعاون والشراكة والتكامل فيما بينها.

ويشارك في روشة العمل مجموعة من الدول: مملكة البحرين، الجمهورية التركية، جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية الكاميرون، جمهورية هندوراس، تايوان، نيجيريا، أثيوبيا.

















ل.ب/خ.س



بنا 1116 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/15 - 35 : 02 PM