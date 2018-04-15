وزير الإسكان يستقبل السفير الأمريكي المنامة في 15 أبريل / بنا / استقبل المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان اليوم سعادة السيد جاستين هيكس سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده.



وخلال اللقاء رحب وزير الإسكان بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في دعم وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين من خلال مهام عمله الجديد لدى مملكة البحرين.

واستعرض وزير الإسكان مسيرة وزارة الإسكان في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، وما تحقق من إنجازات في هذا القطاع الذي يحظى برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



كما تطرق الوزير الى الحديث عن مشاريع مدن البحرين الجديدة التي تشيدها وزارة الإسكان تحت مظلة برنامج عمل الحكومة بهدف تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.



وتناول المهندس الحمر تجربة وزارة الإسكان في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أصبحت إحدى الدعائم الأساسية لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، مشيراً إلى تحقيق هذه الشراكة أهدافها خلال فترة زمنية وجيزة، مما يدفع الوزارة إلى التوسع في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه أعرب سعادة السفير الأمريكي عن سروره لتواجده بمملكة البحرين، واعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار.



ل.ب/ع ع



بنا 1116 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/15 - 27 : 02 PM