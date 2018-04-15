وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس شبكة ريادة الأعمال العالمية اسطنبول في 15 أبريل/ بنا / على هامش مشاركة مملكة البحرين في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والذي أنطلق اليوم ضمن أعمال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي 2018 بالجمهورية التركية، اجتمع زير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني برئيس شبكة ريادة الأعمال العالمية السيد جونثان أورتمانس.



وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يسهم في تعزيز جهود الجانبين في تطوير برامج ريادة الأعمال والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا الجانب.







ل.ب/خ.س



بنا 1115 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/04/15 - 33 : 02 PM