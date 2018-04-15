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وزير الصناعة والتجارة والسياحة يبحث مع وزير التنمية التركي سبل تعزيز التعاون
2018/04/15 - 17 : 02 PM
اسطنبول في 15 أبريل/ بنا / على هامش مشاركة مملكة البحرين في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والذي أنطلق اليوم ضمن أعمال مؤتمر ريادة الأعمال العالمي 2018 بإسطنبول، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير التنمية بجمهورية تركيا سعادة السيد لطفي إلفان Lutfi Elvan.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا، والاستفادة من خبرات الجانبين، خصوصاً في مجال تنمية ريادة الأعمال وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ل.ب/خ.س

بنا 1114 جمت 15/04/2018


عدد القراءات : 37         اخر تحديث : 2018/04/15 - 29 : 02 PM
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