قوات التحالف العربي تنقل الفريق الطبي لمنظمة "بلسم" الى المكلا الرياض في 15 أبريل/ بنا / اعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم، انها قامت بنقل الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، وذلك لتسهيل الأهداف الإنسانية للمنظمة المتمثلة في علاج المصابين بأمراض القلب في اليمن، إلى جانب إجراء عدد من جراحات القلب والقسطرة وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لهذا الغرض.



يأتي ذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة لقوات التحالف العربي باليمن، لتخفيف المعاناة التي تسببت بها الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران، وتدميرها للبنى التحتية للعديد من المنشآت الصحية في اليمن.



خ.س



بنا 1044 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/15 - 50 : 01 PM