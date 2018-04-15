النيابة العامة تستجوب متهما بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي المنامة في 15 أبريل / بنا / صرح رئيس النيابة عبدالرحمن المعاودة القائم بأعمال رئيس المحافظة الشمالية أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني عن قيام شخص بإساءة استخدام وسائل الاتصال ونشر معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس الحياة الشخصية لآخرين، ونفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة لضبط المتهم، فقد تم ضبطه واستجوابه في النيابة العامة، وقد أقر بما هو منسوب إليه من إتهام، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطا على ذمة التحقيق، وجاري استكمال التحقيق بسماع الشهود ومجري التحريات وفحص الأجهزة الفنية المضبوطة بحوزة المتهم.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 1035 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/04/15 - 42 : 01 PM