بلدية الشمالية تفتتح حديقة الأمل المنامة في 15 أبريل / بنا / افتتح رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد خليفة بوحمود بحضور مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس رائد محمد الصلاح وعضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل المنطقة محمد أبو الشوك وأعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية وعدد من المسئولين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني حديقة الأمل في مدينة حمد.



وقال بوحمود خلال الافتتاح، "المجلس البلدي في المنقطة الشمالية يسعى إلى زيادة عدد الحدائق في المنطقة الشمالية لتشمل جميع قرى ومدن المنطقة"، مشيرا إلى أن "المجلس البلدي وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي حريصون على زيادة الأماكن الترفيهية إلى المواطنين والمقيمين".



وأضاف بو حمود أن "الشراكة المجتمعية هي الأساس في العمل البلدي ولقد سعينا إلى تعزيز هذا المفهوم من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مشاريع البلدية التنموية والتوعوية"، وأوضح "المجلس البلدي مستعد للتعاون ودعم جميع المبادرات المجتمعية التي ساهم في زيادة الوعي البيئي والجمالي إلى حدائق الشمالية".



من جهته أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم أن بلدية المنطقة الشمالية وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية زيادة عدد الحدائق وزيادة نسبة الرقعة الخضراء في المنطقة الشمالية.



وأشار الغتم الى أن"حديقة الأمل في مدينة حمد هي ثاني حديقة تفتتح بعد حديقة بني جمرة خلال عام 2018 وان البلدية تسعى إلى تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام الجاري".



وقال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية ان "البلدية الشمالية وبالتعاون مع المجلس البلدي أطلق مشروع أصدقاء حدائق الشمالية في عام 2012 ويهدف إلى تشكيل مجموعة من الأهالي كأصدقاء للحديقة".



وذكر الغتم أن برنامج أصدقاء الحدائق يعتبر من البرامج المهمة في تفعيل دور المجتمع في الحفاظ على الحدائق، والذي نأمل من خلاله أن نعزز مفهوماً مجتمعياً يعزز الشراكة بين الأهالي والبلدية.



وأشار إلى أن التجارب السابقة في هذا الإطار أكدت فاعلية كبيرة في الحفاظ على المرافق العامة ما يسهم في توفير أفضل الخدمات واستمراريتها من أجل المصلحة العامة.



وأضاف "ان الحفاظ على الممتلكات العامة والمرافق العامة يقلل من موازنة الصيانة، الأمر الذي يجعلنا نستطيع توفير الموازنة المخصصة للصيانة واستغلالها في مشاريع أخرى تخدم الأهالي".



من جهته قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية ممثل المنطقة محمد أبو الشوك "ان افتتاح حديقة الأمل يعطينا مزيدا من الأمل والتفاؤل في افتتاح مشروعات ترفيهية للمواطنين".



وأضاف "نسعى من خلال الشراكة مع الأهالي في الحفاظ على هذه الحديقة الجميلة" مؤكدا دعم المجلس البلدي على مبادرات الأهالي في المساهمة في تطوير منشآت البلدية وزيادة الوعي البيئي.



ع إ ح/م خ/ع ع



بنا 1029 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/04/15 - 33 : 01 PM