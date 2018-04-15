نقطة شرطة باب البحرين: دور رئيسي في دعم السياحة وتأمين السوق التجاري‎ المنامة في 15 أبريل / بنا / أكد المقدم جاسم أحمد الدوسري رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع، المسئول عن نقطة شرطة باب البحرين بمديرية شرطة محافظة العاصمة، أن للنقطة دورا رئيسيا في دعم السياحة ، كون السوق التجاري وجهة رئيسية للسياح وكذلك وجود معالم سياحية مهمة كباب البحرين ومتحف البريد ومبنى الجمارك القديم والتي يتوافد عليها السياح من كافة الجنسيات، منوها إلى تأمين الفعاليات السياحية في منطقة السوق التجاري وباب البحرين ونشر أفراد شرطة خدمة المجتمع الذين تلقوا دورات في فن التعامل مع الجمهور والإسعافات الأولية وتقديم الإرشاد للسياح ومساعدتهم في كل ما يحتاجون إليه خلال تواجدهم في السوق التجاري.

وأوضح أن نقطة شرطة باب البحرين، تقوم بدورها في حفظ الأمن والنظام العام في السوق التجاري من خلال تأمين المجمعات المهمة كسوق الذهب ومدينة الذهب وكذلك محلات الصرافة والبنوك وسائر المحلات التجارية على اختلاف أنشطتها، كونها تمثل المنطقة الاقتصادية في محافظة العاصمة وهي الوجهة والمقصد الأول للمواطنين والمقيمين والسياح، مشيرا إلى نشر الدوريات الراجلة من أفراد شرطة خدمة المجتمع على مدار الساعة وتوزيع الشرطة في مختلف مواقع السوق، وكل ذلك في سبيل تأمين السوق التجاري.



وأضاف أن نقطة شرطة باب البحرين تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهة الجريمة والحد منها، حيث تقوم بدورين رئيسيين الأول وقائي ويتمثل في نشر شرطة خدمة المجتمع في السوق لتوعية وتثقيف أصحاب المحلات التجارية حول كيفية حماية محلاتهم التجارية وتوجيه النصح والإرشاد بشأن اتخاذ الاحتياطات الضرورية كتركيب الكاميرات الأمنية والأقفال الآمنة، وكذلك الاجتماع بالتجار وأصحاب المحلات والعمل على إيجاد الحلول التي تؤمن العملية التجارية وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة كمحافظة العاصمة وأمانة العاصمة ووزارة الأشغال ووزارة الصحة وهيئة السياحة وهيئة الثقافة والآثار والدفاع المدني وهيئة تنظيم سوق العمل.



وتابع: أما الدور الثاني فهو تطبيق القانون والذي يبدأ من استقبال البلاغات والشكاوى من الجمهور والتعامل مع جميع أنواع البلاغات بكل جدية والقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة التي تترتب على استلام البلاغ من استدعاء الأطراف والقيام بأعمال البحث والتحري والكشف والمعاينة والقبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة.



وحول أهمية تواجد شرطة خدمة المجتمع بنقطة شرطة باب البحرين، أشار المقدم جاسم أحمد الدوسري إلى أن نقطة شرطة باب البحرين هي المقر الرئيسي لشعبة شرطة خدمة المجتمع بمديرية شرطة محافظة العاصمة، وتتضمن عدة مكاتب وهي مكتب القضايا الأسرية ومكتب المعاينة والتقييم الأمني ومكتب التثقيف والإرشاد الأمني ومكتب الإحصاء والتحليل الأمني، بالإضافة للإدارة التي تعمل على التنسيق بين هذه المكاتب وتزويدهم بجميع الأوامر والتعليمات وترتيب جميع الفعاليات والمناسبات التي تقع ضمن حدود مديرية شرطة محافظة العاصمة.



وفيما يتعلق بمنطقة باب البحرين والسوق التجاري على وجه الخصوص، قال الدوسري إن دور شرطة خدمة المجتمع الانتشار في هذه المنطقة كدورية راجلة، يعملون على تأمين منطقة السوق التجاري والمحلات التجارية وحل الخلافات البسيطة التي تحدث بين البائعين والمشترين قدر المستطاع وتحويل بعض القضايا إلى إدارة حماية المستهلك لضمان حقوق الأفراد التي تنشأ من خلال عملية البيع، كما تقوم شرطة خدمة المجتمع بمكافحة الظواهر السلبية والمتمثلة في الباعة الجائلين والقضاء عليها بالشراكة والتنسيق مع شئون الجنسية والجوازات والإقامة وأيضاً مكافحة حالات التسول والتشرد ومنعها حسب القانون وبالشراكة والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متمثلة في دار الكرامة لإعداد دراسة حالة شاملة لمن يمارسون مثل هذه الأعمال للوقوف على الأسباب تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.



ل.ب/ع ع



بنا 1021 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/04/15 - 33 : 01 PM