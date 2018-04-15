سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

المنامة في 15 أبريل/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وذلك بمناسبة فوز الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعدد من المناصب الهامة في الهيئة الدستورية بمنظمة العمل العربية هذا نصها:



صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه

رئيس مجلس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نرفع لسموكم أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات بمناسبة فوز الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بعدد من المناصب الهامة في الهيئة الدستورية بمنظمة العمل العربية والتي تتمثل بانتخاب السيد أسامة سلمان حسن لعضوية مجلس ادارة المنظمة والسيد بسيم جاسم الذوادي لعضوية لجنة الرقابة المالية والسيدة زبيدة البلوشي لعضوية لجنة المرأة العاملة بالمنظمة.

إن النجاح الذي تحقق للاتحاد بهذا الفوز والتمثيل المشرف في منظمة العمل العربية والذي يضاف إلى مسيرة من الإنجازات على الصعيدين العربي والدولي ما كان ليتحقق لولا دعم ومساندة سموكم لدور الاتحاد الحر على مختلف الأصعدة منذ تأسيسه وحتى اليوم.

إن ما تحقق يا صاحب السمو هو إنجاز كبير للعمل النقابي والعمالي في البحرين ودليل على الثقة الكبيرة التي حازها الاتحاد على المستوى العربي والإقليمي بما يقدمه من مبادرات وأعمال بفضل الدعم والتعاون الحكومي وتوجيهات سموكم، وبفضل ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في المجال العمالي والعمل النقابي في المملكة في عهد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

إننا في الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نثمن عالياً دعم سموكم المتواصل ونجدد العهد على مواصلة دور الاتحاد الوطني والنقابي والعمالي وأن نعمل دائماً على رفع اسم البحرين عالياً في ساحة العمل النقابي والعمل على مختلف الأصعدة، متمنينا أن نكون عند حسن ظن وثقة سموكم.



حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم

يعقوب يوسف محمد

رئيس المجلس التنفيذي

الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين





ل.ب/خ.س



بنا 0858 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/04/15 - 10 : 12 PM