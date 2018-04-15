كوريا الجنوبية تعتمد شعار "السلام..بداية جديدة" عنوانا لمحادثات القمة مع بيونغ يانغ

سيؤول في 15 أبريل/ بنا / اختارت كوريا الجنوبية شعار "السلام بداية جديدة" عنوانا لمحادثات القمة مع جارتها الشمالية يوم 27 أبريل الجاري.



ونقلت وكالة "يونهاب" عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم إن محادثات القمة بين زعيمي الكوريتين تأتي لأول مرة منذ 11 عاما، وستكون بمثابة مقدمة لمحادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



واضاف أن الشعار لمحادثات القمة بين الكوريتين يشير إلى الرحلة التي يجب أن تتخذها الكوريتان لتحقيق السلام العالمي من خلال عقد القمة بينهما.



ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.





و.ش/خ.س



بنا 0848 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/15 - 04 : 12 PM