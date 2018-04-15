مصرع 20 مسلحا على الاقل جراء غارة جوية شمال أفغانستان كابول في 15 أبريل/ بنا / لقى 20 مسلحا على الاقل مصرعهم، جراء غارة جوية نفذها الجيش الافغاني بإقليم "جوزجان" شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن بيان لوزارة الدفاع الافغانية أن العملية جرت بمنطقة "درزاب" ، حيث اصيب ايضا 17 آخرون، خلال عمليات التطهير.

كما قالت الوزارة إن 14 مسلحا على الاقل قتلوا أيضا خلال عمليات نفذها الجيش الافغاني في إقليمي هيرات وكابيسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت ان ثمانية مسلحين، من بينهم قيادي من طالبان، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في منطقة شيست-اي-شريف بإقليم هيرات، بينما قتل ستة مسلحين وأصيب ستة آخرون في غارات جوية نفذها الجيش في منطقة ناجراب بإقليم كابيسا.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا عسكريين أو مدنيين.







م خ/خ.س



بنا 0845 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/04/15 - 02 : 12 PM