الأمانة العامة لمجلس التعاون تعيد البرنامج التدريبي للأمم المتحدة "اليونيتار" بعد نجاحه في الأعوام السابقة

الرياض في 15 ابريل / بنا / بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، برنامج الأمم المتحدة (اليونيتار) الذي أقرّته لجنة التدريب في الأمانة العامة بهدف التعريف بتاريخ الأمم المتحدة وهيكلها ووظائفها وتطورها، وكيفية صياغة لغة القرار المعترف بها كممارسة معيارية للأمم المتحدة، وتحليل أساليب التفاوض الخاصة بهم وبالآخرين، وكذلك كيفية إدارة الضغط والنزاعات بفعالية في سياق دولي، وتقييم تعقيد تحديات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، إضافة الى اكتساب القدرة على التحضير والمشاركة في المؤتمرات المتعددة الأطراف المعقدة.

وقد افتتح البرنامج الأستاذ فهد القصبي مدير الموارد البشرية، وشارك عدد من موظفي وموظفات الأمانة العامة في هذا البرنامج التدريبي، كما قدمت الأستاذة شيماء المزروع مدير تطوير وتحسين الأداء تجربتها في برنامج اليونتار للعام ٢٠١٦م فيما شرحت الأستاذة ميثاء العتيبة رئيس قسم التدريب آلية التقييم في الدورة.



ع إ ح/خ.س



بنا 0847 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/04/15 - 02 : 12 PM