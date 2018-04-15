"الوطنية لحقوق الإنسان" توقع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن إعداد المساعدين في مجال حقوق الإنسان المنامة في 15 أبريل/ بنا / أبرمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمؤسسات الوطنية (APF) تهدف إلى تنفيذ برامج بناء القدرات وإعداد المساعدين في مجال حقوق الإنسان.

وسيقوم المنتدى بدعم إقامة المؤسسة الوطنية لدورة تدريبية حول الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، تهدف إلى التعرف على آلية الرصد والتوثيق، والتي تعد من أهم وسائل حماية حقوق الإنسان، وكذلك رفع قدرات العاملين بها في هذا المجال، وتمكين المشاركين من اكتساب وتطوير مهارات الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لطبيعة دورهم في العمل على حماية حقوق الإنسان، وحثهم على القيام بالتطوير الدائم لقدراتهم ونقل خبراتهم إلى الآخرين، مما يعزز وينمي مهاراتهم في مجال إعداد التقارير المتعلقة بأية انتهاكات لحقوق الانسان، اضافة الى وضع آلية للرصد سواء من خلال وسائط الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، كما ستكون بداية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة لتدريب الآخرين على مهارات الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، وكتابة الآراء القانونية.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم المنتدى بتقديم الدعم والمساندة للبرامج التدريبية التي ستقيمها المؤسسة والهادفة إلى تعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، علما بأن المؤسسة الوطنية قد قامت سابقا بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ في ترجمة كتاب بعنوان "تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات" والذي يمكن الاطلاع عليه في قسم المكتبة الإلكترونية "إصدارات المؤسسة" بالموقع الإلكتروني للمؤسسة www.nihr.org.bh.





ل.ب/م خ/خ.س



بنا 0843 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/04/15 - 37 : 12 PM