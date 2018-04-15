"المواصلات والاتصالات" تشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بمنظومة الكترونية الأولى من نوعها يتم تنفيذها عالميا دبي في 15 ابريل / بنا / شاركت وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في ادارة تسجيل السفن والبحارة التابعة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية ضمن مجموعة من الجهات الحكومية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون في فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بتنظيم من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من 9-11 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتمت مشاركة الوزارة بمبادرة المنظومة الالكترونية لتسجيل السفن والتي تسمح لملاك السفن في جميع أنحاء العالم بتسجيل سفنهم في مملكة البحرين، وتوفير عدد من خدمات تسجيل السفن إلكترونياً وبطريقة سهلة وميسرة عبر شبكة الأنترنت، كما توفر البوابة نظاماً آلياً يقوم بإرسال إشعارات بآخر المستجدات إلى المتعاملين مع شئون الموانئ والملاحة البحرية عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام مالي متكامل يقوم بإصدار الفواتير وتسهيل تسديدها عبر شبكة الانترنت.



ومع هذا النظام لم تعد هناك حاجة لملاك السفن أو ممثليهم بزيارة إدارة تسجيل السفن لتقديم طلباتهم أو دفع الرسوم، كون جميع هذه الخدمات متوفرة عبر النظام من خلال شبكة الانترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويتمكن مقدم الطلب من متابعة مراحل الطلب والتواصل مع إدارة شئون تسجيل السفن بطريقة أكثر فعالية، ويعتبر هذا النظام الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في أي مكان في العالم، في مبادرة تشكل خطوة هامة تهدف الى جعل مملكة البحرين من دول السجل المفتوح للسفن وبالتالي تثبيت مركز البحرين الرائد في قطاع النقل والملاحة البحرية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعرض كان فرصة لتسليط الضوء وعرض هذه المبادرة على كبار القادة والمسؤولين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم بما في ذلك مستشارون للخدمات العامة حيث تم اختيار هذه المبادرة من ضمن المبادرات المتميزة في الدول المشاركة من قبل اللجنة المنظمة للمعرض بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء بمملكة البحرين والتي حازت على العديد من الإرشادات والإعجاب من قبل العديد من الزوار والمسؤولين وتم تلقي العديد من الطلبات للاستفادة من تجربة مملكة البحرين المتطورة في مجال تسجيل السفن وإصدار التراخيص الخاصة بها وبحث مجالات التعاون لإنشاء منظومة مماثله في دولهم.





ع إ ح/خ.س



بنا 0820 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/15 - 32 : 12 PM