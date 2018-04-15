مشروع قرار امريكي فرنسي بريطاني جديد أمام مجلس الأمن بشأن سوريا نيويورك في 15 أبريل/ بنا / قدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار متعدد الأوجه بشأن سوريا.



ويتضمن مشروع القرار إنشاء آلية تحقيق جديدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية.



وكان المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرنسوا دولاتر قال ان بلاده ستطرح قريبا مشروع قرار للخروج مما أسماه المأزق السوري مع الشركاء.



ويهدف المشروع الى إيجاد آلية تحقيق حول الأسلحة الكيميائية بديلة لتلك التي لم يتمكن المجلس من الاتفاق على تمديد ولايتها.



وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت ضربة صاروخية على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في سوريا فجر امس، أكدت أنها أصابت أهدافا ذات صلة ببرنامج دمشق الكيميائي.







و.ش/خ.س



بنا 0730 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/15 - 41 : 10 AM