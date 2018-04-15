الرئيس اليمني يطالب بدعم ومساندة ‏المجتمع الدولي لمواجهة الانقلاب الحوثي الظهران في 15 أبريل/ بنا / التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق ‏الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية.‏



وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال القمة العربية الـ 29 المنعقدة بمدينة الظهران ‏بالمملكة العربية السعودية، مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ‏ومنها ما يتصل بالأوضاع في اليمن والتطورات العامة في المنطقة.‏



وقال الرئيس اليمني، خلال اللقاء إن بلاده تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبه تتطلب دعم ومساندة ‏المجتمع الدولي له لمواجهة الانقلاب وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة.‏



من جانبه أشار المبعوث الروسي إلى أن لقائه مع الرئيس اليمني يأتي في إطار التشاور وتبادل الآراء ‏والأفكار البناءة التي يرجى منها استقرار اليمن وعودة الأمن والسلام لشعبه.‏



‏ وأكد بوغدانوف، استعداد روسيا لأي دور يخدم السلام في ‏اليمن وأمنه واستقراره مجدداً موقفها الداعم له ولشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه ‏وتطلعاته.‏



و.ش/خ.س



بنا 0729 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/15 - 40 : 10 AM