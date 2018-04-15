الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية وجرافاته تتوغل في خان يونس الضفة الغربية في 15 أبريل/ بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مدينة البيرة، وآخر من مخيم الأمعري برام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين بعد دهم منزلي ذويهما في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، ومواطن اخر، عقب دهم منزله في مدينة البيرة.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت كذلك بلدة بيت لقيا غربا، وقامت بتفتيش منزل مواطن فلسطيني.





كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أسير محرر، وسط مواجهات في مخيم العروب شمالا، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق.



واقتحمت تلك القوات عددا من المنازل، وفتشتها.



وأصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية اندلعت في مخيم العروب شمالا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام نحو منازل المواطنين، وفتشت عددا منها في عدة حارات بالمخيم.



من جهة اخرى توغلت جرافات الاحتلال جنوب شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم أن جرافات الاحتلال، وبتعزيزات عسكرية انطلقت من بوابة "صوفا"، وتوغلت في المكان، وشرعت بعمليات تجريف وتسوية للأراضي.



وتزامنت عملية التوغل مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية في سماء المنطقة، وعلى ارتفاعات مختلفة.



م خ/خ.س



بنا 0721 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/15 - 39 : 10 AM