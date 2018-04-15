مقتل 5 اشخاص واصابة 4 في حريق بمبنى سكني شرقي الصين بكين في 15 أبريل/ بنا / لقي خمسة اشخاص حتفهم، فيما أصيب أربعة آخرون إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد المباني في مقاطعة جيانغ سو شرقي الصين.



ونقلت وكالة "شينخوا" عن السلطات المحلية في المقاطعة ان الحريق اندلع بعد منتصف الليل في شقة سكنية بأحد المباني بقرية هوخه بالمدينة، مخلفا وراءه 130 مترا مربعا من الأنقاض.



وأرسلت فرق الإنقاذ تسعة أشخاص إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الطبية المناسبة، إلا أن خمسة منهم توفوا لاحقا، بينما يرقد الأربعة الباقون في حال صحية مستقرة.



وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى ماس كهربائي حدث في الشقة السكنية.



و.ش/خ.س



بنا 0602 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/15 - 06 : 09 AM