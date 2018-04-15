ارتفاع حصيلة الهجوم على قوة الامم المتحدة والقوات الفرنسية في تمكبتو الى قتيل و20 جريحا باماكو في 15 أبريل/ بنا / ارتفعت حصيلة الهجوم غير المسبوق الذي شنه مسلحون يرتدون بزات جنود الامم المتحدة على مرفأ مدينة تمبكتو حيث يتمركز جنود قوة الامم المتحدة وقوات برخان الفرنسية الى قتيل وعشرين مصابا.



وقد ذكرت بعثة الامم المتحدة ان احد جنود حفظ السلام قتل خلال تبادل لإطلاق النار وجرح نحو عشرة آخرين. وقالت وزارة الامن المالية ان نحو عشرة جرحى سقطوا في صفوف قوة برخان الفرنسية.



وقالت وزارة الامن المالية في بيان انه بينما كان المعسكران يتعرضا لحوالي عشرة صواريخ، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية التسلل الى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين.



وتحمل احدى الآليتين شعار القوات المسلحة المالية والثانية الاسم المختصر للأمم المتحدة. وقد انفجرت الاولى بينما تم ابطال مفعول الثانية.



وتضم قوة الامم المتحدة التي نشرت في 2013 في مالي حوالى 12 الفا 500 عسكري وشرطي. وهي حاليا البعثة الاكثر كلفة في الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الامم المتحدة.





خ.س



بنا 0533 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/04/15 - 11 : 09 AM