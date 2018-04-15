غارات للتحالف غرب تعز ومصرع وإصابة العشرات من المليشيا الانقلابية تعز في 15 أبريل/ بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة غرب تعز.



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية، إن الغارات الجوية استهدفت طقمين عسكريين محملين بالمشتقات النفطية بالقرب من محطة حواص غرب مقبنة ما أدى الى احتراق طقم ومصرع جميع من كانوا على متنه.



واستهدفت غارة أخرى وادي رسيان أثناء تجمع للمليشيا، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.





خ.س



بنا 0511 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/15 - 18 : 08 AM