Sunday   15 Apr 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
غارات للتحالف غرب تعز ومصرع وإصابة العشرات من المليشيا الانقلابية
2018/04/15 - 15 : 08 AM
تعز في 15 أبريل/ بنا / شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية، إن الغارات الجوية استهدفت طقمين عسكريين محملين بالمشتقات النفطية بالقرب من محطة حواص غرب مقبنة ما أدى الى احتراق طقم ومصرع جميع من كانوا على متنه.

واستهدفت غارة أخرى وادي رسيان أثناء تجمع للمليشيا، أسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.


خ.س

بنا 0511 جمت 15/04/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/04/15 - 18 : 08 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English