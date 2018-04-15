مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 15 ابريل / بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأحد بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، والقضايا الراهنة حديث الساعة، وفيما يلي ابرز العناوين:



الديوان الملكي يعلن أن جلالة الملك المفدى سيغادر أرض الوطن اليوم الاحد متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.



سمو رئيس الوزراء يبعث برقية تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



مسؤولون لـ (بنا): الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص تسهم في تعزيز الصحة العامة.



وزيرة الصحة تفتتح اليوم المفتوح لصحة العائلة، وتؤكد على تجسيد الشراكة المجتمعية بين القطاعين العام والخاص.



لإعداد التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. وزير شؤون مجلس الوزراء يفتتح ورشة تشاورية مع المجتمع المدني.



مهرجان التوت يشهد حضور 13 ألف زائر في ختام فعاليات الأسبوع العشرين من سوق المزارعين.



وفد بحريني يشارك في (معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية).



برعاية محافظ العاصمة وتنظيم النادي العالمي للإعلام الاجتماعي..30 متحدث عالمي يلهمون العالم في المنتدى الدولي الأول للمتحدثين.



مدير عام المرور: استحداث دوريات مرورية من الشرطة النسائية بعد تأهيلهن لأداء جميع مهام الدوريات الاعتيادية.



البحرين تعرب عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية في سوريا.



وزير شئون الكهرباء والماء يبحث مع رئيس الأوقاف الجعفرية الاستفادة من الطاقة المتجددة في العقارات الوقفية.



وزير التربية والتعليم يرعى اللقاء الأول لرابطة خريجي جامعة الخليج العربي.



وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنظم (معرض التوظيف في القطاع التعليمي الرابع).



مجلس النواب ينظم حلقة نقاشية حول (المبادئ الحقوقية).



مجلس الشورى يناقش مرسوم "الاتصالات" واتفاقيتي الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وماليزيا وتسليم المجرمين مع روسيا.



كتاب (التنمية المستدامة) للأمم المتحدة يضم بحثا لبلدي الشمالية.



مرافق النواب تتمسك بتخفيض تعرفة الكهرباء والماء للمواطنين.



خيرية الإصلاح تحتفي بــ 100 شاب وشابة في حفل الزواج الجماعي الخامس.



تدريب عسكري مشترك بين البحرين ومصر.



في تقرير لـ(بنا): الأوضاع في سوريا ومكافحة الإرهاب والتعاون العربي تتصدر ملفات القمة العربية.



سمو الشيخ ناصر بن حمد يرعى منتدى التعليم والتعلم لبوليتكنك اليوم.



خادم الحرمين الشريفين يترأس القمة العربية اليوم.



انفجار يهز منطقة بحلب يتمركز فيها مقاتلون مدعومون من إيران.



ضربات أمريكية وبريطانية وفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا.



منظمة العفو: 51% من الإعدامات في العالم نفذت في إيران.



الحكومة اليمنية تتهم إيران بتصنيع وتهريب طائرات من دون طيار للحوثيين.



مجلس التعاون: الضربة الصاروخية رسالة بأن دول العالم لن تتهاون مواصلة النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية ضد السوريين.



استشهاد 4 فلسطينيين بقذيفة قرب الحدود بين غزة والاحتلال الإسرائيلي.



(موديز) تؤكد تصنيفها للسعودية وتشيد بالإصلاحات الاقتصادية.







خ.أ



بنا 0131 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/15 - 34 : 04 AM