الطقس في البحرين اليوم معتدل بوجه عام، ويتحول من غائم جزئيا إلى غائم في وقت لاحق



المنامة في 15 أبريل/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون بمشيئة الله معتدل بوجه عام، ويتحول من غائم جزئيا إلى غائم في وقت لاحق مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال الليل.





الرياح: متقلبة الإتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها عموما شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.



درجة الحرارة: العظمى 32 م الصغرى 21 م.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 % الصغرى 35%.



شروق الشمس 05:13 صباحا .. غروب الشمس 06:01 مساءا..





خ.أ



بنا 0246 جمت 15/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/15 - 52 : 05 AM